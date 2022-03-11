Unkapanı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak, Unkapanı Köprüsü ne zaman bitecek sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Rüzgar ve karın etkisiyle Unkapanı Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Bağlantı noktalarında açılma yaşanması sebebiyle, köprü ulaşıma kapatıldı. Fatih ile Beyoğlu arasında ulaşım sağlayan 477 metrelik köprünün bağlantı noktasında meydana gelen ayrılmanın nedeni, mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bastırmaya başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürekli uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor.

YARIN 18.00'DE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının yarın akşam saat 18.00'da etkisini daha da artırması ve pazar günü sabah 06.00'a kadar şiddetli yağışın sürmesi bekleniyor.

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