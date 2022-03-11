Unkapanı Köprüsü kapatıldı mı? SON DAKİKA! Unkapanı Köprüsü neden kapalı? Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak?

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UNKAPANI KÖPRÜSÜ KAPALI MI?

İstanbul'da etkisini gösteren Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla hızlı bir şekilde bastıran fırtına, tüm kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı ve şiddetli fırtınanın etkisinden Unkapanı Köprüsü de nasibini aldı.

İstanbul Unkapanı Köprüsü, rüzgar ve karın etkisiyle bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle ulaşıma kapandı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde bastırmaya başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürekli uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması isteniyor.

YARIN 18.00'DE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Kar yağışının yarın akşam saat 18.00'da etkisini daha da artırması ve pazar günü sabah 06.00'a kadar şiddetli yağışın sürmesi bekleniyor.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Unkapanı Köprüsü ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut'un eşi "Bezmialem Valide Sultan" tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi.

Köprü geçişlerinde alışılanın aksine herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğinden dolayı halk tarafından "Hayratiye Köprüsü" olarak isimlendirildi. Bir diğer adı ise, semt itibarıyla, Yahudi Köprüsü idi.

Yine ahşap dubaların üzerine oturtturularak yüzme kabiliyeti kazandırılan köprünün inşa sorumluluğu, dönemin kaptan-ı deryası Ahmed Fevzi Paşa'ya verildi. Fevzi Ahmet Paşa nezaretinde, Haliç Tersanelerinde yapılması tamamlanan "Unkapanı Köprüsü"; dört yüz metre boyunda ve on metre eninde idi. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nden gelen gemilerin Haliç'e girip çıkışını engellememek için açılıp – kapanan şekilde imal edilmiş olan köprünün açılış merasimi bizzat İkinci Mahmut tarafından baştanbaşa at sırtında geçilerek yapılmıştır.

1875 yılında, yüz otuz beş bin altın karşılığında yapılan anlaşma sonucu bir Fransız şirketi, ahşap köprü yerine metalden imal edilmiş bir köprü inşa etti. Yedi yüz seksen metre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliğinde olan yeni köprü 1912 yılına kadar hizmete devam etmiştir.

1912 yılında ise bu köprü sökülüp yerine "Galata Köprüsü" olarak isimlendirilen üçüncü Eminönü - Karaköy köprüsü monte edilmiştir. 1936 yılında çıkan şiddetli bir fırtına sonucunda bu köprü de yıkılıp yerine günümüzde kullandığımız "Atatürk Köprüsü" inşa edilmiştir. Atatürk Köprüsü de tıpkı ilk imal edilen "Hayratiye Köprüsü" gibi ahşaptandır. Yirmi dört duba üzerine kurulu bu ahşap köprünün zemini takvimler 1954 yılını gösterirken asfalt ile kaplanmıştır. Dört yüz yetmiş yedi metre boyunda ve yirmi beş metre eninde olan köprü hâlâ İstanbul halkına hizmet etmektedir.

Haliç'e yapılacak olan ve 2018'de tamamlanması planlanan tüp geçit projesinin ardından köprünün kaldırılacağı duyuruldu. Ancak bu proje gerçekleştirilmedi.

2021'de köprünün Unkapanı ayağında bulunan kavşağın T5 tramvayının Cibali - Eminönü arasındaki yola engel teşkil etmesi ve köprünün ekonomik ömrünün tamamlanmasıyla beraber olası bir depremde yıkılabileceği sebebiyle, Unkapanı Kavşağı'nın yenilenmesine İBB tarafından karar verilmiş ve çalışmalar 18 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup, kavşak köprüsü ve iki bağlantı kolu 31 Temmuz'da hizmete alınmıştır. Kalan iki bağlantı kolunun T5 tramvayının tünel inşaatının bitmesi ile yapılması planlanmaktadır.

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