2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Üniversiteye kayıt yaptırmazsam ne olur, puanım kırılır mı?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, Üniversiteye kayıt yaptırmazsam ne olur, puanım kırılır mı? İşte, detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

İstatistiklere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT'ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534'i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAZSAM NE OLUR, PUANIM KIRILIR MI?

• Öğrenci istediği bölümü-üniversiteyi kazanıp gitmekten vazgeçerse puan kaybı yaşanır.

• Bölüm kazanıp okula devam ederken bir sonraki sene sınava tekrar girilirse puan kaybı yaşanır.

• Açıköğretim eğitimi sonrasında üniversite kazanılırsa ve gidilmezse puan kaybı yaşanır.

• Yetenek sınavlarını kazanıp kayıt yaptırmanıza bakılmaksızın gelecek sene sınava girerseniz puan kaybı yaşanır.