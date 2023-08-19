Üniversiteye kayıt yaptırmazsam ne olur, puanım kırılır mı?
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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Üniversiteye kayıt yaptırmazsam ne olur, puanım kırılır mı?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, Üniversiteye kayıt yaptırmazsam ne olur, puanım kırılır mı? İşte, detaylar…
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
İstatistiklere göre YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 2 milyon 995 bin 638'i sınava katıldı. Başvuru yapan 531 bin 805 aday ise sınava girmedi. İkinci oturum AYT'ye başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 1 milyon 980 bin 534'i sınava katıldı, 592 bin 635 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan da 173 bin 3 aday sınava katıldı, 165 bin 6 aday sınava girmedi.
• Öğrenci istediği bölümü-üniversiteyi kazanıp gitmekten vazgeçerse puan kaybı yaşanır.
• Bölüm kazanıp okula devam ederken bir sonraki sene sınava tekrar girilirse puan kaybı yaşanır.
• Açıköğretim eğitimi sonrasında üniversite kazanılırsa ve gidilmezse puan kaybı yaşanır.
• Yetenek sınavlarını kazanıp kayıt yaptırmanıza bakılmaksızın gelecek sene sınava girerseniz puan kaybı yaşanır.