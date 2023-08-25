Üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri neler olduğu gündeme gelirken öğrenciye KDV'siz ve ÖTV'siz telefon- bilgisayar satışı ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Peki, Üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri neler? Öğrenciye KDV'siz ve ÖTV'siz telefon- bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz ve telefon satışı vaadinde bulunmuştu. Türkiye'de üretilen telefon ve bilgisayar için geçerli olacak olan bu uygulama ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar modelleri neler? Öğrenciye KDV'siz ve ÖTV'siz telefon- bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTELİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BILGISAYAR MODELLERI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Uygulamanın yerli ve Türkiye'de montajlanan cihazları kapsayacağı öğrenildi.

ÖĞRENCİYE KDV'SİZ VE ÖTV'SİZ TELEFON- BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu vaad AK Parti il başkanları toplantısında da gündeme geldi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre, toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi. Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti.

Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: