Milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet satışları ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ve KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar ne zaman satılacak gündeme geliyor. Peki, Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? KDV ve ÖTV'siz telefon, bilgisayar, tablet modelleri hangileri?

Kabine Toplantısı, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabine Toplansı'nın konularında üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet satışı olacak. Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak ve KDV ve ÖTV'siz telefon, bilgisayar, tablet modelleri hangileri olduğu merak ediliyor. Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? KDV ve ÖTV'siz telefon, bilgisayar, tablet modelleri hangileri? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTELİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin dört gözle beklediği Kabine Toplantısı, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda üniversitelilere yönelik vergisiz telefon satışıyla ilgili düzenlemenin karara bağlanması bekleniyor.

Gençlerin merakla beklediği düzenleme için sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlemenin detaylarını paylaşacak. 7 milyon öğrenciyi kapsayan kampanya Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar içerisinde bir üst sınır olacak. Ayrıca alınacak telefonun kişinin hattıyla uyumlu olması gerekecek yani cihazı en az 2 yıl başkası kullanamayacak. Gençlere aylık 10 GB bedava internet de verilecek.

KDV VE ÖTV'SİZ TELEFON, BİLGİSAYAR, TABLET MODELLERİ HANGİLERİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak." demişti.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: