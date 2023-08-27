27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih süreci, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar devam etti ve öğrenciler bölümlere yerleşti. Bu yıl her yıl olduğu gibi milyonlarca öğrenci YKS sınavına girerek bölümlere yerleşti. ÖSYM'den gelen açıklamada yüzde 90'ın üzerinde bölümlerin dolduğu aktarıldı. Öğrenciler şimdi Üniversitelerin açılışı ertelendi mi, ne zaman açılacak? 2023-2024 dönemi üniversite açılış tarihleri! Sorularını soruyor. İşte detaylar…

Milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM'nin "Üniversite açılış tarihleri" duyurusunu büyük bir merakla bekliyor. 2023 Üniversite açılış tarihi için geri sayım başladı. Üniversiteliler bölümlerine yerleştiler ve artık Üniversitelerin açılışı ertelendi mi, ne zaman açılacak? 2023-2024 dönemi üniversite açılış tarihleri! Sorularını gündeme getiriyorlar. Detaylar ve son gelişmeler haberimizdedir…

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.

2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ!

Üniversitelerde kayıtlar, 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Bu tarihten sonra tüm üniversitelerde eylül ayının 2. haftası gibi eğitim ve öğretimin başlaması bekleniyor. Üniversite açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir.