Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim döneminin başlayacağını açıklayan YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit eğitim olacak mı? Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü yaşanan iki büyük depremin ardından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ile ilgili de birtakım yeni kararlar alındı. Bu karaladan birside üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi olurken konuyla ilgili açıklama YÖK ten geldi. peki Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? üniversitelerde hibrit eğitim olacak mı? Hibrit eğitim nedir? Detaylar haberimizde...

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler 20 Şubat tarihi itibarıyla uzaktan eğitimle dönemlerine başlayabilecek. Alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek hibrit veya harmanlanmış eğitim seçenekleri görüşülecek. YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde : YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİME GECİLECEK Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. "2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir. İfadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre Üniversitelerin nisan aynında hibrit eğitime geçmesi bekleniliyor.