Ara tatil tarihinin yaklaşmasının ardından birçok Üniversite öğrencisi ve veli başta olmak üzere Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorularını merak etmeye başladı. Üniversitelerde bir haftalık tatil var mı? Sorusu ile birlikte sıklıkla araştırılan sorulara yanıt verdik. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil yapılıyor mu? Üniversitelerde bir haftalık tatil var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların ara tatil yapması ile birçok vatandaş Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorusunu merak ediyor. Bu nedenle Üniversitelerde ara tatil yapılıyor mu? Aramam motorları üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversitelerde ara tatil yapılıyor mu? Üniversitelerde bir haftalık tatil var mı?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar gibi ara tatil uygulaması yapmıyor. Üniversiteler özerk yapıda olduğu için okullar kendi akademik takvimlerini belirliyor.

2023 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, hafta sonları dahil toplamda 14 gün yarıyıl tatili yapacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL GÜNLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hareket eden, ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar için geçerli olan tatiller aşağıdaki gibidir.

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.