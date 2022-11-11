Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okulların ara tatil tarihinin yaklaşması ile birlikte Üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversite'de ara tatil yapılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların ara tatil yapması, akıllara Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorusunu getiriyor. Birçok üniversite öğrencisi tarafından merak edilen Üniversite'de ara tatil yapılıyor mu? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversite'de ara tatil yapılıyor mu?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar gibi ara tatil uygulaması yapmıyor. Üniversiteler özerk yapıda olduğu için okullar kendi akademik takvimlerini belirliyor.