Üniversitelerde 4 Bin 668 Sosyal Sorumluluk Projesi Yürütülüyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verilerine göre; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür, sanat, spor ve hayvan hakları gibi birçok konuda toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen üniversitelerde toplam 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal desteğin en önemli örneğinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından topyekun gösterilen dayanışma ile yaşandığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla bütünleşmenin hedeflendiği belirtildi.

YÖK'ün verilerine göre üniversitelerde çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür, sanat, spor ve hayvan hakları gibi birçok konuda 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. Bu projelerden 3 bin 431'i devlet, bin 237'si vakıf üniversiteleri tarafından uygulanıyor.

YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"ÜNİVERSİTELER EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN YANI SIRA YÜRÜTTÜKLERİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE TOPLUMA DOĞRUDAN HİZMET GÖTÜRÜYOR"

"Üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal olarak ve öğrencilerle birlikte yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma doğrudan hizmet götürüyor. Sosyal sorumluluk projeleri, üniversitelerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarla üniversite-toplum bütünleşmesini sağlamayı amaçlarken, öğrencilerin de eğitim sürecinde teori ve pratiği bir arada öğrenmeleri, toplumsal sorunlara duyarlılık ve çözüm üretme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Çevre, eğitim, dezavantajlı gruplar, kültür sanat, spor ve hayvan hakları gibi farklı birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan üniversiteler, akademik ve idari personelin yanı sıra projelere öğrencileri de dahil ederek onların deneyim kazanmalarını teşvik ediyor.

Özellikle engelliler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve toplumun farklı kesimlerine yönelik projeleriyle dikkati çeken üniversiteler, ihtiyaçların giderilmesine, dayanışma ve yardımlaşmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.

"ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE TOPLUMLA BÜTÜNLEŞMESİNİN EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİNİ 6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARDINDAN TOPYEKÜN GÖSTERİLEN DAYANIŞMA OLDU"

Üniversitelerin sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla bütünleşmesinin en önemli örneğini Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depreminin ardından topyekun gösterilen dayanışma oldu. Türkiye genelindeki tüm üniversiteler depremlerin ardından hızla organize olarak bölgeye yardıma koşarken, arama kurtarma, gıda ve giyecek başta olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için olağanüstü çaba harcadılar. Üniversiteler, bölgenin yeniden ayağa kalkması için hazırladıkları projelerle sosyal sorumluluğun en önemli örneğini ortaya koydular. Deprem bölgesindeki üniversiteler de kampüslerini depremzedelere açarak, barınma, gıda ve diğer ihtiyaçları için seferber oldular.

EN ÇOK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLAN ÜNİVERSİTELER

Sosyal sorumluluk projesi en fazla olan üniversitelerin başında 843 proje ile Ege Üniversitesi geliyor. Ege Üniversitesini Sabancı Üniversitesi (357), Dokuz Eylül Üniversitesi (332), Selçuk Üniversitesi (328), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (297) izliyor.

En fazla projeye sahip Ege Üniversitesinde bu alandaki çalışmalar Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülüyor. Ege Üniversitesinin "Çevre" başlığı altında Çiçekli Kavanoz, Benim Bir Ağacım var, Dünyaya Kaç Ağaç Borcun Var, Ekmek İsrafında Toplumun Bilinçlendirilmesi, Doğayı Hor Gören Geleceği Zor Görür; "Dezavantajlı Gruplar" ile ilgili Dişe Dokunur İşler, Sessiz Sinema, Raflardan Okullara, Depremzedelere Destek; "Hayvan Hakları" konusunda Engelli Hayvanlar İçin Protez Üretimi, Altı Bacaklı Dostlarımız, Sen Doydun Onlar da Doysun; "Kültür ve Sanat" alanında Budak Sergisi, Sağlık Çalışanlarına Nefes, Atıklardan Yarınlara; "Sağlık" ile ilgili Dişlerimi Seviyorum Diş Hekimine Gidiyorum, Maskemi Doğru Şekilde İmha Ediyorum, İleri Yaşlarda Ağız Bakımına Yönelik İpuçları; "Spor" konusunda Sporla Hayatına Renk Kat, Bir Top Bin Umut, Mezunu Unutma Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini Destekle başlıklı projeleri dikkati çekiyor."