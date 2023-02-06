Üniversiteler yarın tatil mi? Tüm üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler tatil mi?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Mahmut Özer'in açıklamasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler yarın tatil mi? Tüm üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...
Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Mahmut Özer'in açıklamasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler yarın tatil mi? Tüm üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. " diye konuştu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.