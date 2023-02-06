Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Mahmut Özer'in açıklamasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler yarın tatil mi? Tüm üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...

Türkiye bugün Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Saat 14.17'de Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Mahmut Özer'in açıklamasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler yarın tatil mi? Tüm üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar Hatay, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilde yıkıma neden oldu.

OKULLAR TATİL Mİ?

ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.