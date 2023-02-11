Bir süredir gündemde yer almakta olan Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? Sorusu merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte soruları yanıtladı. Böylece birçok üniversite öğrencisi tarafından merak edilen Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? Sorusu yanıt buldu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? Üniversiteler online mı oldu? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında YÖK kararıyla üniversitelerle ilgili son gelişmeyi duyurdu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti? Üniversiteler online mı oldu? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Erdoğan, "Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Öte yandan depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.

TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME 20 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtmişti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." demişti.