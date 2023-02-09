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Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

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Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi. Peki, Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

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Türkiye genelinde üniversiteler tatil mi? YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi. Peki, Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil? Detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

  • Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
  • Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
  • Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."

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