YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi. Peki, Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil?

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Türkiye genelinde üniversiteler tatil mi? YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi. Peki, Üniversiteler Türkiye genelinde tatil mi edildi? YÖK hangi üniversiteler tatil? Detaylar...

TÜRKİYE GENELİNDE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

20 ŞUBAT'A KADAR UZATILDI

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI ERTELENDİ

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;