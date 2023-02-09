Milli Eğitim Bakanı Özer okulların 1 hafta daha tatil edildiğini duyurmasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Tüm Üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı'nın ardından üniversiteler tatil mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Tüm Üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Türkiye genelinde tüm üniversitelerin açılışı süresiz olarak ertelendiği açıklandı. YÖK, "Tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bi duyuruya kadar ertelendi" ifadelerini kullandı.