Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Üniversitelere kar tatili var mı? Hangi üniversiteler tatil?

Üniversiteler tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Üniversitelere kar tatili var mı?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı yazılı açıklama şu şekilde;

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