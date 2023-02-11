Üniversiteler tatil mi edildi? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem nedeniyle Üniversiteler tatil mi edildi? Sorusu için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir açıklama gerçekleştirildi ve sorular yanıt buldu. Peki, Üniversiteler tatil mi edildi? Üniversiteler yaza kadar kapatıldı mı? SON DAKİKA!

Depremin vurduğu 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Gündeme gelen iddialar nedeniyle Üniversiteler tatil mi edildi? Sorusu birçok üniversite öğrencisi tarafından araştırılmakta. Peki, Üniversiteler tatil mi edildi? Üniversiteler yaza kadar kapatıldı mı? SON DAKİKA!

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Burada son durumu aktaran Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında YÖK kararıyla tatil edilen üniversitelerle ilgili son gelişmeyi duyurdu.

Erdoğan, "Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler." dedi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.