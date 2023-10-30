30 Ekim tarihinde üniversitelerin tatil olup olmadığına dair merak artıyor. Öğrenciler ve veliler, son durumu öğrenmek için resmi açıklamaları takip ediyor. Peki, Üniversiteler tatil mi? 30 Ekim üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Üniversiteler tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında üniversiteler bugün açık olacak mı sorgulatılıyor. Peki, Üniversiteler tatil mi? 30 Ekim üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.