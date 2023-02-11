Milli Eğitim Bakanı Özer'in okulların 1 hafta daha tatil edildiğini duyurmasının ardından Üniversiteler online mı olacak? Merak edildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti Peki, Üniversiteler online mı olacak? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Üniversitelerde son durum ne?

Ülke genelinde eğitime dair gerçekleştirilen birçok açıklamanın ardından öğrencilerin merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. Peki, Üniversiteler online mı olacak? Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Üniversitelerde son durum ne?

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Ülke genelinde bütün Üniversitelerin açılışı süresiz olarak ertelendiği açıklandı. YÖK, "Tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" ifadelerini kullandı. Buna göre henüz bir uzaktan eğitim durumu şimdilik söz konusu değildir. Yapılacak olan ikinci bir duyuru tarihine kadar üniversitelerin ne zaman açılacağı bilinmiyor.

OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. " diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Şimdiye kadar gerçekleştirilen açıklamalar arasında böyle bir söylem bulunmamakta. Bu nedenle üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğine ilişkin bir durum söz konusu değildir. Yapılacak olan ikinci açıklama ile birlikte bu durum netlik kazanacaktır.