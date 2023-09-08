Pandemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ara veren üniversitelerin bu yılki durumu merakla bekleniyor. Üniversiteler online mı olacak araştırılıyor. Peki, Üniversiteler online mı? Bu yıl üniversiteler yüz yüze eğitim mi olacak? İşte detaylar...

Üniversitelerin online eğitim yapma ihtimalleri gündemde. Bu yıl üniversiteler online mı olacak yoksa yüz yüze mi araştırılmaktadır. Okulların açılmasına az bir süre kala üniversitelerin online olacak mı merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler online mı? Bu yıl üniversiteler yüz yüze eğitim mi olacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversitelerin açılış tarihi her üniversiteye göre farklılık göstermemektedir. Üniversitelerin geneli Eylül ayının son haftası açılmaktadır. Üniversitelerin açılışı hakkında net bir tarih öğrenmek için üniversitelerin kendi resmi sitesinde yer alan akademik takvim değerlendirilir.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI?

Üniversiteler bu yıl hibrit mi yoksa online mı olacak araştırılmaktadır. 2023-2024 yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle devam edeceklerdir.