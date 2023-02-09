Milli Eğitim Bakanı Özer'in okulların 1 hafta daha tatil edildiğini duyurmasının ardından üniversiteler tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hangi gün, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı'nın ardından üniversiteler tatil mi merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zamana kadar tatil? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hangi gün, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yasa ilan edildiğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMANA KADAR TATİL?

YÖK Başkanı, "Tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bi duyuruya kadar ertelendi" ifadelerini kullandı. Detaylar geliyor...