2025-2026 akademik yılına doğru geri sayım başladı. Üniversite kampüslerinde hareketlilik artarken, yeni döneme dair heyecan da giderek yükseliyor. Öğrenciler ve akademisyenler, yıllık eğitim maratonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Açılış tarihleri ve akademik takvime dair yapılacak açıklamalar, eğitim dünyasında merakla takip ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bütün bilgiler haberin devamında yer alıyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye'deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği genel çerçeveye uygun olarak kendi akademik takvimlerini oluşturuyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında pek çok üniversitenin güz dönemi, Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Bununla birlikte, özellikle tıp gibi uygulamalı eğitimlerin yoğun olduğu bölümlerde başlangıç ve bitiş tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan "Akademik Takvim" sayfasını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜREÇLERİ VE TARİHLERİ NE ZAMAN ?

YKS 2025 sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından, tercih dönemi 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve genellikle Ağustos'un son haftası ile Eylül ayının ilk günlerinde tamamlanacak. Öğrenciler, kayıt işlemlerini E-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri gibi, üniversitelerin belirlediği fiziksel kayıt noktalarına da başvurabilirler. E-Devlet aracılığıyla kayıt yapan öğrencilerin birçok üniversitede belge teslimine gerek kalmazken, her kurumun kayıt sürecinde farklı uygulamalar olabileceği unutulmamalıdır.