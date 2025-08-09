Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 akademik yılı için heyecan dorukta. Üniversitelerde yeni dönem öncesi hazırlıklar sürerken, öğrenciler ve akademisyenler açılış tarihleri hakkında açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. Yeni eğitim yılının başlayacağı gün yaklaştıkça beklentiler de artıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 akademik yılına doğru geri sayım başladı. Üniversite kampüslerinde hareketlilik artarken, yeni döneme dair heyecan da giderek yükseliyor. Öğrenciler ve akademisyenler, yıllık eğitim maratonunun başlamasını dört gözle bekliyor. Açılış tarihleri ve akademik takvime dair yapılacak açıklamalar, eğitim dünyasında merakla takip ediliyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili bütün bilgiler haberin devamında yer alıyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye'deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği genel çerçeveye uygun olarak kendi akademik takvimlerini oluşturuyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında pek çok üniversitenin güz dönemi, Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Bununla birlikte, özellikle tıp gibi uygulamalı eğitimlerin yoğun olduğu bölümlerde başlangıç ve bitiş tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan "Akademik Takvim" sayfasını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜREÇLERİ VE TARİHLERİ NE ZAMAN ?

YKS 2025 sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından, tercih dönemi 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak ve genellikle Ağustos'un son haftası ile Eylül ayının ilk günlerinde tamamlanacak. Öğrenciler, kayıt işlemlerini E-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri gibi, üniversitelerin belirlediği fiziksel kayıt noktalarına da başvurabilirler. E-Devlet aracılığıyla kayıt yapan öğrencilerin birçok üniversitede belge teslimine gerek kalmazken, her kurumun kayıt sürecinde farklı uygulamalar olabileceği unutulmamalıdır.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu

Tercih yapacaklar dikkat! Danıştay'dan binlerce öğrenciye güzel haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.