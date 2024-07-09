Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024-25?

Üniversitelerde eğitim gören veya bu yıl eğitim almayı planlayan öğrenciler, yeni akademik yılın başlangıç tarihlerini merakla bekliyor. Üniversitelerin açılış takvimleri, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerin kendi yönetim kurulları tarafından belirleniyor. İşte 2024-2025 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihleri hakkında detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2024-25?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, özellikle yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Eğitim hayatlarına yeni bir şehirde devam edecek olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversitelerin açılış tarihlerini öğrenmek istiyor.

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi web sitelerinden veya duyurularından akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Üniversitelerin açılış tarihleri arasında farklılıklar olabiliyor.