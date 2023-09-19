Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, üniversitelerin açılış tarihi de gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. 2023-2024 öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdüren üniversite öğrencileri, 'üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını merakla bekliyorlar. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite açılış tarihleri!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 Üniversite açılış tarihleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybetmiş olacaklar. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversitelerin belirlediği belgeler ve tarihler doğrultusunda işlemlerini tamamlayacaklardır. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.

2023 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eylül ayı içerisinde planlanan İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi gibi birçok üniversite, açılış tarihlerini 2 Ekim'e öne çekme kararı aldı. Ancak bazı üniversiteler ise akademik takvimlerinde değişiklik yapmadılar.

2023-2024 ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİ!

Elde edilen bilgilere göre, bu ertelemenin temel nedeni yurtlarda gerçekleştirilen çalışmalardır. Depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük bir bölümü boşaltılmış durumda. Geriye kalan yurtlarda ise bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Halen bu yurtlarda konaklayan depremzedeler, başka konaklama yerlerine taşınacaklar. Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. Üniversite açılış tarihleri üniversitelerin akademik takvimine göre farklılık gösterebiliyor. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.