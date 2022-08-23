Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 - 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar için ise son gün 24 Ağustos olacak. Kayıt süreci henüz başlarken, merak edilenlerden biri de üniversitelerin açılış takvimi oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 - 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
Üniversitelerin açılış tarihi 22 Ağustos tarihinde başlayan kayıt işlemleri sonrasında merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 - 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterecek. Pek çok üniversitenin eğitim sürecine Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Bu konuda sağlıklı bilgi almak adına, söz konusu üniversitelerin akademik takviminden yararlanabilirsiniz.
2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI!
İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak.