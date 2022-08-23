Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 - 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar için ise son gün 24 Ağustos olacak. Kayıt süreci henüz başlarken, merak edilenlerden biri de üniversitelerin açılış takvimi oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022 - 2023 Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?