Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2023-2024!

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte gündeme Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu geldi. Yeni eğitim döneminin ne zaman başlayacağı merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2023!

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu, gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Yaz tatilini geçiren üniversiteli yeni dönemin ne zaman, hangi tarihte başlayacağına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ile ilgili araştırmalar devam ederken Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi 2023!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi üniversitenin akademik takvimlerine göre farklılık göstermekte. Daha önceki yılların açılış tarihleri göz önünde bulundurulduğunda üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Her okulun kendi akademik takvimine göre başladığı bilinmektedir. Öğrencilerin kendi okullarının duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tercih sonuçları ise tercih döneminin bitmesinin ardından yapılacak olan değerlendirmelerin sonrasında belli olacak.