YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, hangi gün açılacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşanmış ve üniversitelerde eğitime uzaktan devam edilmesi kararı alınmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yaptığı açıklama sonrasında üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin akademik takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı, hangi gün açılacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, HANGİ GÜN AÇILACAK?

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.