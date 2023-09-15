Üniversiteye yeni adım atan veya devam eden öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla bekliyorlar. Üniversitelerin açılış tarihleri, her birinin kendi akademik takvimine bağlı olarak belirlenmektedir. Peki, ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? Üni açılış tarihleri ertelendi mi? İşte detaylar…

Üniversiteler arasında başlangıç tarihleri değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak, üniversitelerin yeni eğitim dönemine eylül ayının son haftalarında veya ekim ayının ilk haftalarında başlaması beklenmektedir. Peki, ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? Üni açılış tarihleri ertelendi mi? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik takvimine göre, güz dönemi 18 Eylül tarihinde başlayacak ve 22 Aralık 2023 tarihinde sona erecektir. Sakarya Üniversitesi'nin akademik takvimine göre ise, güz dönemi 2 Ekim'de başlayacak ve 7 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. Marmara Üniversitesi'nde ise yeni akademik yılın 2 Ekim'de başlaması planlanmaktadır.

ÜNİ AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Deprem etkisi altındaki bölgelerde bulunan bazı üniversiteler, yeni eğitim dönemine hibrit bir şekilde başlama hazırlıkları yapmaktadır. Bu üniversitelerin takvimleri de diğerlerinden farklılık gösterebilir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde güz dönemi 2 Ekim'de başlayacak ve 12 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ise güz dönemi 2 Ekim'de başlayacak ve 6 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir.

Özel üniversiteler için 2023-2024 akademik takvim bilgilerine ulaşmak için ilgili üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim döneminin başlama tarihleri ve diğer detaylar genellikle bu sitelerde güncel olarak paylaşılmaktadır.