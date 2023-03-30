Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı araştırılacağı konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle uzaktan öğretime geçilen üniversitelerin ne zaman yüz yüze geçeceği merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze ne zaman geçilecek? İşte detaylar...

YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde eğitime ara verilmesine ilişkin konuştu. 17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar verilmişti. Üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği merak konusu oldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze ne zaman geçilecek? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı. Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik. 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

SINAV TARİHLERİNE YETKİLİ KURULLAR KARAR VERECEK

Özvar açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Yarıyıl sonu tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir."