Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? sorusu, üniversite öğrencileri ve yeni kayıt yaptıran adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle 2025 YKS tercih süreci sonrası üniversite kaydı yaptıracak adaylar, 2025-2026 akademik yılın ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

2025-2026 akademik yılına dair planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler, güz dönemi başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 üniversite açılış tarihleri belli oldu mu? Üniversiteler hangi tarihte derslere başlayacak? Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğu için "üniversiteler ne zaman açılacak 2025" sorusunun cevabı üniversiteye göre değişiklik gösteriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, ders programı, oryantasyon haftası ve hazırlık sınıfı başlangıçlarını da etkilemektedir. Özellikle üniversiteye ilk kez adım atacak öğrenciler, 2025-2026 akademik yıl takvimini dikkatle takip etmelidir.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin güz dönemi genellikle Eylül ayının üçüncü haftasında, yani 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, 'Hamdolsun' diyen esnafa kızdı

Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özel, "Hamdolsun" diyen esnafa kızdı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı

4 kişinin öldüğü aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor

Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.