2025-2026 akademik yılına dair planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler, güz dönemi başlangıç tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 üniversite açılış tarihleri belli oldu mu? Üniversiteler hangi tarihte derslere başlayacak? Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğu için "üniversiteler ne zaman açılacak 2025" sorusunun cevabı üniversiteye göre değişiklik gösteriyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 akademik yıl üniversite başlangıç tarihleri!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, ders programı, oryantasyon haftası ve hazırlık sınıfı başlangıçlarını da etkilemektedir. Özellikle üniversiteye ilk kez adım atacak öğrenciler, 2025-2026 akademik yıl takvimini dikkatle takip etmelidir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin güz dönemi genellikle Eylül ayının üçüncü haftasında, yani 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.