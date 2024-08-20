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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

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Üniversite öğrencileri ve aileleri, 2024 eğitim- öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri, 2024 eğitim-öğretim yılına dair en önemli detaylardan biri olan üniversitelerin açılış tarihini aratıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen adaylar ve onların aileleri, akademik yılın başlangıç tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. 16 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarının ardından, adaylar için şimdi yeni bir süreç başladı. 2024-2025 güz döneminde üniversitelerin açılış takvimi ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 üniversiteler hangi tarihte açılıyor? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerinde alınacak. Bu süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, yerleştirildikleri programa kayıt hakkını kaybedecekler.

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 üniversiteler hangi tarihte açılıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2024 yılı üniversite eğitimlerinin başlangıç tarihi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından henüz resmi olarak ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl üniversitelerin açılış tarihi 11 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak, bu yılın başlangıç tarihleri YÖK tarafından duyurulduğunda netleşecek.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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