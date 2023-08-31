Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Bazı iddialar, üniversitelerin açılış tarihinin 2 Ekim olacağı yönünde. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Ekim'de mi açılacak? Üniversitelerin açılışı ertelendi mi? İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala okulların açılış tarihi araştırılmaktadır. Üniversiteler 2 Ekim'de açılacak iddiası gündeme geldi. Öğrenciler tarafından üniversitelerin açılışı hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2 Ekim'de mi açılacak? Üniversitelerin açılışı ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER 2 EKİM'DE Mİ AÇILACAK?

YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?