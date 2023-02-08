Türkiye'de birçok ilde meydana gelen deprem nedeniyle Üniversiteler ertelendi mi? Merak ediliyor. Yapılan açıklamalar ve sosyal medya üzerinden yer almakta olan iddiaların ardından Üniversiteler ertelendi mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Üniversiteler ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu?

Üniversiteler ertelendi mi? Sorusu, meydana gelen depremlerin ardından Üniversitelerde eğitimin devam edip, etmeyeceğini merak eden kişiler tarafından araştırılmakta. Üniversiteler ertelendi mi? Arama motorlarında sorgulatılırken YSK tarafından yapılan son dakika açıklamaları da merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler tatil mi oldu?

ÜNİVERSİTELER ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz. " diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.