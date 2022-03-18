Üniversiteler bugün tatil mi? 18 Mart Cuma bugün İstanbul'da Üniversiteler tatil oldu mu? YÖK'ten açıklama geldi mi? Üniversitelerde ders olacak mı?

Bugün üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde kar tatili olacak mı? İstanbul'da üniversiteler tatil mi, açık mı, kapalı mı olacak? Dersler online mı olacak? YÖK'ten resmi açıklama geldi mi? Üniversiteler bugün tatil mi? 18 Mart Cuma bugün Üniversitelerde ders olacak mı? İstanbul'da Üniversiteler tatil oldu mu? YÖK'ten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (18 MART CUMA 2022)

İstanbul'da yarın özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı öncesinde Valilik tarafından okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına yönelik alınan tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı öncesinde alınan tedbirler şu şekilde:"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

BUGÜN İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? (18 MART CUMA 2022)

Birçok ilde olduğu gibi İstanbul'da da ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Fakat üniversitelerde kar tatili olacak mı henüz resmi bir açıklama gelmedi. Valilik tarafından açıklanan duyuruda üniversitelerde kar tatili olacak mı bilgi yer almıyor.

KAR TATİLİ NERELERDE OLACAK?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

1. ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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