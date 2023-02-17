Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen depremler nedeniyle gerçekleştirilen YÖK açıklamasının sonucu ne oldu? Merak ediliyor ve Üniversiteler açıldı mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Üniversiteler açıldı mı? Üniversitelerde son durum ne, açılacak mı? YÖK açıklamasının sonucu ne oldu?

Daha öncesinde farklı açıklamalar gerçekleştirilmesi nedeniyle Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceği duyurulmuştu. Gün içerisinde basın açıklaması yapılacağı duyurulan YÖK tarafından yapılan duyuru ile Üniversiteler açıldı mı? Merak ediliyor ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Üniversiteler açıldı mı? Üniversitelerde son durum ne, açılacak mı? YÖK açıklamasının sonucu ne oldu?

ÜNİVERSİTELER AÇILDI MI?

YÖK resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte gerçekleştirilecek olan açıklamanın saat 14.00 yapılacağı bildirildi. Gerçekleştirilen açıklamanın ardından yapılan duyuru ile birlikte kesinlik kazanacak. Henüz üniversitelerin uzaktan eğitime devam edip, etmeyeceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellecektir.

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