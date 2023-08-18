YKS sınavının tamamlanmasının ardından ve tercih işlemlerinin bitmesi ile Üniversiteler açılacak mı? Sorusu gündeme geldi. Öğrencilerin okula geri dönüşü için geri sayımı başladı. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?

Üniversiteler açılacak mı? Sorusu, özellikle deprem nedeniyle bazı bölgelerde depremzedelerin konaklaması ile gündeme geliyor. KYK yurtlarında depremzedelerin konaklaması nedeniyle bazı üniversiteler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyordu. Bu nedenle yaklaşan tarihle birlikte Üniversiteler açılacak mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılıyor?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Her okulun kendi akademik takvimine göre başladığı bilinmektedir. Öğrencilerin kendi okullarının duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Bu duyurular öğrencilere resmi olarak iletilir ve açılış tarihi ile ilgili bilgileri sağlar. Üniversitelerin açılması ve normal eğitim sistemi üzerinden devam etmesi bekleniyor.