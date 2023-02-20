YÖK, üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı. Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında ise Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan mı olacak? soruları yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında eğitimin nasıl devam edeceği hakkında merak edilenler oldu. Öğrenciler arama motorlarında Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler uzaktan mı olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmesi gerekiyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.