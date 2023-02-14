Kabine Toplantısının ardından üniversitelerin akıbeti merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından üniversiteler ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Kabine toplantısının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar kapalı kalacağını açıkladı. Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler." dedi.

20 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtmişti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." demişti.