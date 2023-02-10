Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde okullarda yarıyıl tatili süresi uzatıldı. Bu gelişme sonrası üniversiteler tatil mi sorusu öğrenciler tarafından yanıt aramaya başladı. OHAL ilan edilen Kahramanmaraş başta olamak üzeri 10 ilde eğitim öğretime ara verildi. Peki, üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek? üniversiteler ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası üniversitelerde okumayan öğrenciler de YÖK deprem kararını beklemeye başladı. Deprem bölgesinde okuyan ya da deprem bökesinde ikamet eden öğrenciler için YÖK tarafından yeni bir karar alındı. YÖK Türkiye genelindeki tüm inivermelerin bahar döneminin açılış tarihlerini ertelediğini duyurdu. YÖK bu açıklamasından sonra Üniversite öğrencileri üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerde bahar yarıyılının ertelenmesine dair yeni bir karar alındı. YÖK'ten yapılan yeni açıklamayla birlikte bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güz dönemi sonrası tatile giren üniversiteler, meydana gelen depremler sonrası bahar döneminde de kapalı kalacak. YÖK tarafından yapılacak İkinci bir duyuruya kadar tüm üniversitelerde bahar yarıyılının açılışı ertelendi. Üniversiteler,eğitim öğretime Mart ayında başlaması bekleniliyor.