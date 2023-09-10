2023-2024 eğitim yılına dair merak edilenler arasında Üniversiteler 9 ekime mi ertelendi? Sorusu da yer alıyor. Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerin açılış tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, Üniversiteler 9 ekime mi ertelendi? Üniversiteler açılış tarihi ekim ayına mı ertelendi, neden ertelendi?

Üniversiteler 9 ekime mi ertelendi? Sorusu birçok üniversite öğrencisi başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Okulların açılmasına az bir süre kala okulların açılışının 2 ekime ertelendiği haberi gündeme geldi. 2023-2024 yılı okulların açılacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Üniversiteler 9 ekime mi ertelendi? Üniversiteler açılış tarihi ekim ayına mı ertelendi, neden ertelendi?

ÜNİVERSİTELER 9 EKİME Mİ ERTELENDİ?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyordu. Ancak normalde her yıl Eylül ayının sonunda başlayan üniversite eğitim dönemi, bu yıl birçok üniversite tarafından 2 Ekim'e ve 9 Ekim'e ertelendi.

Bu kararın temel nedeni, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yönlendirmesi ve belirlenen bazı koşullardır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi gibi bazı üniversiteler, YÖK'ün tavsiyesi doğrultusunda açılış tarihini erteleyerek öğrencilerin daha güvenli ve düzenli bir eğitim süreci geçirmelerini amaçlamıştır.