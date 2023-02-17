Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor ve üniversiteler uygulamalı eğitim nedir merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. Tekrardan açıklamada bulunan YÖK Başkanı, üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor ve üniversiteler uygulamalı eğitim nedir sorularına yanıt verdi. Peki, Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor? Üniversiteler uygulamalı eğitim nedir?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin ne zaman açılacağı ve uygulamalı eğitim mi olacağını açıkladı. Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor ve üniversiteler uygulamalı eğitim nedir merak ediliyor. Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor ve üniversiteler uygulamalı eğitim nedir sorularına yanıt aranıyor. Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor? Üniversiteler uygulamalı eğitim nedir? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTELER 20 ŞUBAT'TA MI AÇILIYOR?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerin bahar dönemi boyunca uzaktan eğitimle devam edeceği açıklanmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtip, "Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek." dedi.

ÜNİVERSİTELER UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir. Teorik derslerde akademisyen öğrencilere uygulamalı ders anlatımı gerçekleştiriyor. Örneğin diş hekimliği fakültelerinde hastaya uygulanan diş çekiminin yapılması teorik eğitim alanına giriyor. Uygulamalı ders kısaca öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı derstir. Uygulamalı eğitim, kitaplardan ve diğer eğitim kaynaklarından öğrenilen bilgidir, Pratik ise öğrenilen bilginin fiziksel olarak uygulama yapılmasıdır. Uygulamalı bölümler, üniversitelerin bölüm dersleri arasında yer alan teorik derslerdir.

YÖK Başkanı Erol Özvar

NİSAN AYINDA HİBRİT SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.

"KAYIT DONDURMA KONUSUNDA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ"

Özvar alınan diğer kararları şu şekilde duyurdu:

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi.

Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.

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