2023- 24 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer aldı. Eğitim döneminin başlamasına kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılıyor? Üniversitelerin açılışı ertelendi mi, ne zaman açılacak? soruları aratıldı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemi de sona erdi. Lisans eğitimine başlayacak ve hali hazırda devam eden öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılıyor? Üniversitelerin açılışı ertelendi mi, ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER 2 EKİM'DE Mİ AÇILIYOR?

Üniversitelerde yeni dönemin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.

2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde kayıtlar, 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Bu tarihten sonra tüm üniversitelerde eylül ayının 2. haftası gibi eğitim ve öğretimin başlaması bekleniyor. Üniversite açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır. 2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

HARÇ ÜCRETLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Harç ücretleri için son gün 1 Eylül Cuma günüdür.