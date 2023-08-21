Üniversite kayıtları için yüz yüze zorunluluk konusu gündemde. Öğrenciler ve veliler tarafından üniversite kaydı nasıl yaptırılır merak konusu oldu. Peki, Üniversite yüz yüze kayıt zorunlu mu? Üniversite kayıt nasıl yaptırılır? İşte detaylar...

Üniversite yüz yüze kayıt zorunlu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları nasıl yapıldığı araştırılmaktadır. Üniversite kayıtları yüz yüze olmak zorunda mı merak konusu oldu. Peki, Üniversite yüz yüze kayıt zorunlu mu? Üniversite kayıt nasıl yaptırılır? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE YÜZ YÜZE KAYIT ZORUNLU MU?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMAZSAM NE OLUR, PUANIM KIRILIR MI?

• Öğrenci istediği bölümü-üniversiteyi kazanıp gitmekten vazgeçerse puan kaybı yaşanır.

• Bölüm kazanıp okula devam ederken bir sonraki sene sınava tekrar girilirse puan kaybı yaşanır.

• Açıköğretim eğitimi sonrasında üniversite kazanılırsa ve gidilmezse puan kaybı yaşanır.

• Yetenek sınavlarını kazanıp kayıt yaptırmanıza bakılmaksızın gelecek sene sınava girerseniz puan kaybı yaşanır.