Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısı kararlarında öğrencilere üniversite ulaşım desteğinin yılda 2 kez verileceğini duyurdu. Bunun ardından öğrenciler ve vatandaşlar, Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL oldu 2022? Üniversite ulaşım desteği kimlere verilecek, kimler faydalanabilir? merak etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi hakkında da konuştu. Peki, Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç TL oldu 2022? Üniversite ulaşım desteği kimlere verilecek, kimler faydalanabilir?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ KAÇ TL 2022?

Yaklaşık 3,5 saat süren Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite ulaşım desteği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalara göre üniversite ulaşım desteği yılda 2 kez verilecek. Buna göre üniversite öğrencilerine yılda 2 defa ulaşım desteği yapılacak. Ulaşım desteğinin ne kadar ve kaç TL olduğu henüz belli olmadı. Detaylar açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.