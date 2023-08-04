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Üniversite tercihleri nereden yapılır? ÖSYM 2023 Tercih ekranı!

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Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından Üniversite tercihleri nereden yapılır? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Tercih döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaşılması nedeniyle konu hakkındaki detaylar sorgulatılmakta. Peki, Üniversite tercihleri nereden yapılır? İşte ÖSYM 2023 Tercih ekranı!

Üniversite tercihleri nereden yapılır? Sorusu, ÖSYM sistemi üzerinden tercih işlemlerini nasıl gerçekleştirilecek olduğunu merak eden YKS adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM ekranı üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, sonrasında açıklanan yerleştirme sonuçları ile birlikte kazandığı üniversiteyi öğrenecek. Peki, Üniversite tercihleri nereden yapılır? İşte ÖSYM 2023 Tercih ekranı!

Üniversite tercihleri 27 Temmuz tarihin itibaren https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek. Buna göre tercih yapmak isteyen adaylar, 8 Ağustos tarihine kadar tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden bildirmesi gerekiyor. Ayrıca aşağıda yer almakta olan "Üniversite tercih ekranı 2023 ÖSYM" kısmına tıklayarak Üniversite tercih ekranına ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI 2023 ÖSYM

Üniversite tercihleri nereden yapılır? ÖSYM 2023 Tercih ekranı!

YKS Tercihleri ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilirler. Adaylar üniversite tercihi için 24 farklı tercih yapma imkanına sahiptir. Bu doğrultuda istedikleri üniversite ve bölümleri internet sitesi üzerinde sıralamalı ve ÖSYM ye bildirmelidir.

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Üniversite tercihleri nereden yapılır? ÖSYM 2023 Tercih ekranı!

Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden tercih işlemleri alınacak. Üniversite tercihlerinin 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ösym YKS Gündem Eğitim Haberler

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