2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar için üniversite tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman olduğu merak ediliyor. Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu ile tercih nasıl, nereden yapılır? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite tercihleri 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden tercih yapabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS TERCİH KILAVUZU İLE TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanana göre:

2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.