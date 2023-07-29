YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Sorusu, tercih seçeneklerini ÖSYM'ye bildiren kişiler başta olmak üzere birçok aday tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde açıklanıyor. ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? YKS tercihler ne zaman başlıyor? soruları gündemde yer alıyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite tercihleri başladı mı? Sorularına yanıt aramakta. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden tercih işlemleri alınacak. Üniversite tercihlerinin 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2023?

ÖSYM tercih ekranının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar kendisine tanınmakta olan 24 farklı yapma imkanı ile birlikte istediği 24 tercihi sırası ile ÖSYM internet sitesindeki sisteme eklemelidir. Böylece YKS tercihleri gerçekleştirilebilir.

ÜNİVERSİTE KAÇ TERCİH YAPILMALI?

Adaylar üniversite tercihi için 24 farklı tercih yapma imkanına sahip. Uzmanlar tarafından bu tercih hakkının sonuna kadar kullanılmasını tavsiye etmekte.