Üniversite tercihleri başladı mı? YKS tercihler ne zaman?
YKS sonuçlarının açıklanması sonrası bekleyişe geçen öğrenciler, tercihlerin başlamasını bekliyordu. ÖSYM başkanın hatırlatma açıklaması sonrası gündem olan YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırıldı. Peki, YKS tercihler ne zaman? Üniversite tercihleri başladı mı?
Üniversite tercihleri başladı mı, sorusu YKS sonuçlarının açıklandığı günden bugüne en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih kavuzunda tercihlerini belirleyen ve tercih yapmaya bekleyen adaylar ise Üniversite tercihleri başladı mı? YKS tercihler ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte detaylar…
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2022
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU'den yapabilirsiniz
Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim pic.twitter.com/KqQviQNTOp