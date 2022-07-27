Üniversite tercihleri başladı mı, sorusu YKS sonuçlarının açıklandığı günden bugüne en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih kavuzunda tercihlerini belirleyen ve tercih yapmaya bekleyen adaylar ise Üniversite tercihleri başladı mı? YKS tercihler ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırdı. İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.