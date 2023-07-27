YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi heyecanı başladı. Merak edilenler arasında ise Üniversite tercihleri başladı mı? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? YKS tercihler ne zaman başlıyor? soruları yer aldı. İşte merak edilen detaylar...

Üniversite tercihleri başladı mı? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? YKS tercihler ne zaman başlıyor? soruları gündemde yer alıyor. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite tercihleri başladı mı? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı 2023? YKS tercihler ne zaman başlıyor? soruları gündeme geldi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2023?

ÖSYM sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

SINAV BİRİNCİLERİ TEK TEK İLAN EDİLDİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.