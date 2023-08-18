YKS sınavına giren öğrenciler tercih döneminin sona ermesiyle beraber tercihlerin açıklanmasını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? soruları araştırıldı.

ÖSYM'nin hazırladığı YKS sınavının sonra ermesiyle beraber tercih dönemi başlamıştı. Öğrenciler ise tercih döneminin bitmesiyle beraber yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırdı. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz bir açıklama gelmedi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması tahmin ediliyor.

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YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

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3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

E - Devlet ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS OKUL PUANI NASIL EKLENİR?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Öğrencinin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

YKS TERCİH YAPARKEN OKUL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yalnızca Temel Yeterlilik Sınavı 2 yıl süresince geçerli olmakta. TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan alınmasıdır. YKS, AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiş olmakta. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanabilirler.