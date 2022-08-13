ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tercih sonuçları tercih yapan adaylar tarafından "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" veya "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Detayları haberimizde…

Yks tercihlerinden bir hafta geride kalırken tercihlerin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Tercih yapan adaylar "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" ve "Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi verilmedi, ancak geçen sene tercihlerden iki hafta sonra açıklanan YKS tercih sonuçlarının ise önümüzdeki (15-21 Ağustos) hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte www.sonuc.osym.gov.tr sitesine giriş yaparak YKS tercih sonuçlarını öğrenebilirler.